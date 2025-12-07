«Трактор» пропустил 7 шайб за 2 периода игры с «Динамо». Шерстнев и Лозебников отбили 18 из 25 бросков в створ
«Трактор» пропустил 7 шайб за 2 периода игры с «Динамо».
Московское «Динамо» забросило семь шайб за два периода в матче FONBET КХЛ против «Трактора» (7:2, третий период).
Вратари челябинцев Савелий Шерстнев и Дмитрий Лозебников провели на льду по периоду и суммарно отразили 18 из 25 бросков в створ.
Худший результат «Трактора» по пропущенным шайбам в этом сезоне – 8 голов в игре с «Авангардом» (5:8).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
