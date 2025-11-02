Айкел с 8+11, Шайфли с 9+9 и вратарь «Монреаля» Добеш с 6 победами в 6 играх (93,0% сэйвов, КН 1,97) – звезды октября в НХЛ
Джек Айкел, Марк Шайфли и Якуб Добеш – звезды октября в НХЛ.
В лиге подвели итоги первого месяца регулярного чемпионата.
Третья звезда – вратарь «Монреаля» Якуб Добеш. В 6 играх в рамках календарного месяца 24-летний чех записал в актив 6 побед при 93,0% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,97.
Вторая звезда – форвард «Виннипега» Марк Шайфли с 18 (9+9) очками в 11 играх.
Первая звезда – форвард «Вегаса» Джек Айкел с 19 (8+11) очками в 11 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости