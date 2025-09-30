Агент Яковлева о «Металлурге»: «Егор не говорил, что чем‑то недоволен и готов поменять клуб. Все будет хорошо, он многое повидал в хоккее»

Агент Егора Яковлева заявил, что игрок не жаловался на положение в «Металлурге».

Ранее 34-летнего защитника лишили капитанства, а также не включали в состав на матчи FONBET чемпионата КХЛ. На его счету 2 (0+2) очка за 7 игр в этом сезоне.

– Может ли Яковлев покинуть «Металлург» в связи с тем, что Разин не видит Егора в роли капитана?

– Я периодически общаюсь с Егором. Он симпатичен мне и как игрок, и как человек. При этом общении ни разу не было сказано, что он чем‑то недоволен и готов поменять клуб.

Для меня будет сигналом звонок Егора и просьба об обмене. Пока Егор об этом не говорит, значит, все в рамках.

Яковлев – хоккеист, который многое повидал. Думаю, все будет хорошо, – сказал агент игрока Александр Черных .

Разин на вопрос о лишении Яковлева капитанства: «Нахрена вы копаете? Что вам не нравится? Задайте вопрос нормальный»