Мичков остался без очков в матче с «Айлендерс» на предсезонке. У него 1 бросок и «минус 2» – худшая полезность в «Филадельфии» наряду с Зеграсом и Типпетом

Матвей Мичков остался без очков в матче с «Айлендерс» на предсезонке.

Форвард «Филадельфии» принял участие в выставочном матче против клуба с Лонг-Айленда (3:4).

20-летний россиянин не отметился результативными действиями и завершил игру с полезностью «минус 2» – худшей в команде наряду с форвардами Тревором Зеграсом и Оуэном Типпетом .

Матвей (15:54, 0:35 – в большинстве) отметился 1 броском в створ и еще раз не попал в него. Также у него 1 блок и 1 потеря.