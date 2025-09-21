  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бабаев о Бурдасове и Шумакове: «Оба присоединятся к командам в ближайшее время, надеюсь. У нас всегда бывает, что уже договорился, а потом ждешь»
Бабаев о Бурдасове и Шумакове: «Оба присоединятся к командам в ближайшее время, надеюсь. У нас всегда бывает, что уже договорился, а потом ждешь»

Агент Антона Бурдасова и Сергея Шумакова оценил переговоры по контрактам.

В прошлом сезоне Бурдасов выступал за «Барыс», а Шумаков выступал в лиге «3 на 3» за «Трактор».

– Появилась информация, что Антон Бурдасов может перейти в «Ладу». Это соответствует действительности?

– С «Ладой» пока переговоров не было. Есть переговоры с другими клубами.

– По нему можно ожидать новостей в ближайшее время?

– У нас всегда бывает, что вроде уже договорился, а потом ждешь. Поэтому мы в ожидании. Бурдасов поддерживает форму. Вместе с Шумаковым они пройдут медосмотр, чтобы он уже был.

Надеюсь, что они оба в ближайшее время присоединятся к командам, – сказал агент хоккеистов Шуми Бабаев.

Агент Кузнецова о переговорах с клубами НХЛ: «На последней стадии, но финальной точки пока не вижу. Евгения какие-то команды не устраивают, где-то – освобождают бюджет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Шумаков
logoАнтон Бурдасов
logoКХЛ
logoШуми Бабаев
logoЛада
возможные переходы
