Бабаев о Бурдасове и Шумакове: «Оба присоединятся к командам в ближайшее время, надеюсь. У нас всегда бывает, что уже договорился, а потом ждешь»
В прошлом сезоне Бурдасов выступал за «Барыс», а Шумаков выступал в лиге «3 на 3» за «Трактор».
– Появилась информация, что Антон Бурдасов может перейти в «Ладу». Это соответствует действительности?
– С «Ладой» пока переговоров не было. Есть переговоры с другими клубами.
– По нему можно ожидать новостей в ближайшее время?
– У нас всегда бывает, что вроде уже договорился, а потом ждешь. Поэтому мы в ожидании. Бурдасов поддерживает форму. Вместе с Шумаковым они пройдут медосмотр, чтобы он уже был.
Надеюсь, что они оба в ближайшее время присоединятся к командам, – сказал агент хоккеистов Шуми Бабаев.
