Гончарук набирает очки 6 матчей подряд. Форвард «Торпедо» лидирует в списке бомбардиров КХЛ с 9 баллами

Сергей Гончарук набрал 9 очков в 6 последних матчах Fonbet Чемпионата КХЛ.

«Лада » принимает «Торпедо » (1:2, второй период). ВидеоСпортс’’ показывает матч в прямом эфире.

26-летний форвард нижегородцев Сергей Гончарук отличился голом на 18-й минуте. Таким образом, он набирает очки в 6-м матче подряд.

На данный момент в активе Гончарука 9 (5+4) очков, он лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ.

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс