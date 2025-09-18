Гончарук набирает очки 6 матчей подряд. Форвард «Торпедо» лидирует в списке бомбардиров КХЛ с 9 баллами
Сергей Гончарук набрал 9 очков в 6 последних матчах Fonbet Чемпионата КХЛ.
«Лада» принимает «Торпедо» (1:2, второй период). ВидеоСпортс’’ показывает матч в прямом эфире.
26-летний форвард нижегородцев Сергей Гончарук отличился голом на 18-й минуте. Таким образом, он набирает очки в 6-м матче подряд.
На данный момент в активе Гончарука 9 (5+4) очков, он лидирует в списке лучших бомбардиров КХЛ.
