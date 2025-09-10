  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пакетт о паспорте РФ: «Не ощущаю, что для меня что-то кардинально изменилось. Здорово иметь два гражданства, потому что клуб может привлечь больше легионеров»
Пакетт о паспорте РФ: «Не ощущаю, что для меня что-то кардинально изменилось. Здорово иметь два гражданства, потому что клуб может привлечь больше легионеров»

Седрик Пакетт высказался о получении гражданства России.

«Не ощущаю, что для меня что-то кардинально изменилось с обретением второго гражданства.

С моей точки зрения, здорово иметь два гражданства, потому что клуб может привлечь в команду больше легионеров. Мне нравится проводить время в России, хотел бы отыграть здесь еще несколько лет», – сказал нападающий «Динамо» Седрик Пакетт

Пакетт получил спортивное гражданство РФ. Канадский форвард «Динамо» сможет выступать за сборную России

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
