Пакетт о паспорте РФ: «Не ощущаю, что для меня что-то кардинально изменилось. Здорово иметь два гражданства, потому что клуб может привлечь больше легионеров»
Седрик Пакетт высказался о получении гражданства России.
«Не ощущаю, что для меня что-то кардинально изменилось с обретением второго гражданства.
С моей точки зрения, здорово иметь два гражданства, потому что клуб может привлечь в команду больше легионеров. Мне нравится проводить время в России, хотел бы отыграть здесь еще несколько лет», – сказал нападающий «Динамо» Седрик Пакетт.
Пакетт получил спортивное гражданство РФ. Канадский форвард «Динамо» сможет выступать за сборную России
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
