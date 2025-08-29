  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сэлмонд о Кросби на Олимпиаде-2026: «У Канады есть преимущество – Сидни, у соперников нет таких игроков. У него невероятный дар объединять людей, это трудно переоценить»
7

Сэлмонд о Кросби на Олимпиаде-2026: «У Канады есть преимущество – Сидни, у соперников нет таких игроков. У него невероятный дар объединять людей, это трудно переоценить»

Скотт Сэлмонд назвал Сидни Кросби преимуществом сборной Канады.

Ранее 38-летний капитан «Питтсбурга» получил приглашение в тренировочный лагерь сборной перед Олимпиадой-2026.

«Мы вчера обсуждали, есть ли у канадцев вообще какое-то преимущество сегодня, и оно есть. Это Сидни Кросби. Если посмотреть на наших главных соперников, ни у кого из них нет такого игрока. Значение этого трудно переоценить.

Мы снова увидели это на Турнире четырех наций: у него невероятный дар объединять людей. Я уверен, что в команде есть ощущение: никто не хочет его подвести.

Эти игроки ощущают тяжесть ожиданий всей страны, но когда они смотрят на Кросби, то стремятся продолжить то наследие, которое он создал. Его влияние невозможно недооценить.

То, что он приносит сборной, то, как он ведет себя и представляет Канаду, – это невероятно. И это огромный плюс для нас, без сомнения», – сказал помощник генерального менеджера сборной Канады Скотт Сэлмонд.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСидни Кросби
Скотт Сэлмонд
logoТурнир четырех наций
logoНХЛ
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoПиттсбург
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер Канады о Кросби: «Сид ведет за собой, показывая пример. Его привычки образцовые, а подготовка не имеет равных – это передается и остальным»
21 августа, 05:46
Маккиннон о Кросби в сборной Канады: «Для ребят он как отец. Мне очень повезло, что Сид был моим наставником. Где бы я был без него?»
20 августа, 06:30
Ситтлер о Кросби на Олимпиаде-2026: «Он отлично справится и станет лидером команды. Сидни становится старше и ценит эту возможность»
13 августа, 09:28
Главные новости
Гендиректор «Динамо»: «Хотим идти за Кубком Гагарина. Если бы мы попросили время на перестройку, перестроили бы нас»
210 минут назад
Ротенберг о Ларионове: «Мы давно знакомы – я всегда помогал его сыну, инициировал назначение в молодежную сборную. Сейчас мы не общаемся, не хватает времени»
418 минут назад
Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» играет с «Амуром» в финале, «Лада» победила «Сочи» в матче за 3-е место
337 минут назадLive
Ротенберг надел краги СКА на мастер-класс: «Отработал в клубе 15 лет, в «Газпроме» – 18. Наверное, имею право сыграть в них»
946 минут назадФото
Плющев о Турнире четырех наций без России из-за ультиматума Швеции и Финляндии: «Неудивительно, что эти «карлики» прокричали. То же самое было бы при участии прибалтов»
7сегодня, 13:37
Ротенберг о детском хоккее: «В Петербурге есть школа и лед на одном уровне с Канадой. Не надо всегда говорить, что там лучше – у нас лучше»
30сегодня, 13:22
Ротенберг об упражнениях «змеи Кучерова» и «прыжок Свечникова»: «Это наша идея – детям важно понимать, что и для чего делается. Хочешь быть как Кучеров? Делаешь такое упражнение»
12сегодня, 12:53
Агент Кузнецова: «Мы в диалоге с командами НХЛ, ждем решения технических вопросов. Скоро узнаете новый клуб Евгения, надеюсь»
4сегодня, 12:33
Кубок мэра Москвы. «Торпедо» играет с «Динамо» Минск, «Спартак» против «Шанхая»
10сегодня, 12:32Live
Михайлов о Турнире четырех наций без России: «Они просто боятся конкуренции. Отказ связан и с политической ситуацией, и со спортивным фактором»
3сегодня, 12:17
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Ромазана. «Металлург» играет с «Барысом», «Салават» проиграл «Магнитке»
1234 минуты назадLive
Чехович о долгах «Витязя»: «Выплатили не все, но договоренности есть. На конфликт идти не хочется – верю, что отдадут добровольно»
35 минут назад
Никитин об адаптации Спронга: «Дэниэл должен понимать, какой хоккей в ЦСКА и КХЛ. Федоров занимается этой проблемой, работа кропотливая»
сегодня, 13:04
Контрольные матчи. СКА победил «Автомобилист»
8сегодня, 12:18
«Сочи» расторг контракт с Максимом Федотовым. У экс-защитника СКА полезность «минус 17» за 40 матчей в прошлом сезоне
2сегодня, 12:05
«Нефтехимик» расторг контракт с Бобковым по соглашению сторон. Голкипер провел 3 матча за клуб
сегодня, 11:36
Игорь Никитин: «ЦСКА в процессе сработки – путь будет нелегким и небыстрым. Мы это понимаем и не боимся»
1сегодня, 11:10
Группа «Комната культуры» записала трек сезона КХЛ-2025/26 – «История плавит лед». Голдобин и Шарипзянов снялись в клипе
1сегодня, 10:58Видео
Долганов о подготовке к сезону: «Прошел сбор в Москве. Напарником был Шестеркин, Малкин и Капризов бросали по воротам – бесценный опыт»
сегодня, 09:47
Марнер о переходе в «Вегас»: «Мы с женой искали более спокойную жизнь. Нам нравится ходить в рестораны и проводить время с друзьями – в Торонто с этим было непросто»
3сегодня, 09:32