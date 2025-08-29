Сэлмонд о Кросби на Олимпиаде-2026: «У Канады есть преимущество – Сидни, у соперников нет таких игроков. У него невероятный дар объединять людей, это трудно переоценить»

Скотт Сэлмонд назвал Сидни Кросби преимуществом сборной Канады.

Ранее 38-летний капитан «Питтсбурга » получил приглашение в тренировочный лагерь сборной перед Олимпиадой-2026.

«Мы вчера обсуждали, есть ли у канадцев вообще какое-то преимущество сегодня, и оно есть. Это Сидни Кросби. Если посмотреть на наших главных соперников, ни у кого из них нет такого игрока. Значение этого трудно переоценить.

Мы снова увидели это на Турнире четырех наций : у него невероятный дар объединять людей. Я уверен, что в команде есть ощущение: никто не хочет его подвести.

Эти игроки ощущают тяжесть ожиданий всей страны, но когда они смотрят на Кросби , то стремятся продолжить то наследие, которое он создал. Его влияние невозможно недооценить.

То, что он приносит сборной, то, как он ведет себя и представляет Канаду , – это невероятно. И это огромный плюс для нас, без сомнения», – сказал помощник генерального менеджера сборной Канады Скотт Сэлмонд.