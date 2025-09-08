  • Спортс
  • Танков о 5:0 с «Нефтехимиком»: «Сразу начали с такой победы, это очень круто. Был ошеломлен – мы выходим, и я слышу: «Северсталь!» Как будто дома играли»
0

Танков о 5:0 с «Нефтехимиком»: «Сразу начали с такой победы, это очень круто. Был ошеломлен – мы выходим, и я слышу: «Северсталь!» Как будто дома играли»

Кирилл Танков высказался о своем дебюте за «Северсталь».

Клуб из Череповца обыграл «Нефтехимик» (5:0) в гостях в первом матче в новом Фонбет Чемпионате КХЛ. 

23-летний нападающий набрал 2 (1+1) очка. Баллы за результативность стали для экс-игрока СКА и «Авангарда» первыми в лиге. 

«Эмоции самые положительные. Очень рад, во-первых, победе. Все-таки первая игра сезона, плюс дебютная для меня в «Северстали». Сразу начали с такой победы, это очень, очень круто. Что касается самой игры, может не так уверенно начали.

Потом минута за минутой мы начали прибавлять, поэтому счет получился таким. Каждый из нас только прибавлял. Если честно, я был ошеломлен – мы выходим, и я слышу: «Северсталь!». Целый фан-сектор. Я очень удивился. Было классно, как будто дома играли.

Я только и слышал: «Северсталь». Я слышал, как нас поддерживали, нас гнали вперед, в нас верили. Эта победа посвящается нашим болельщикам. Спасибо за поддержку!» – сказал Танков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Северстали»
