Березкин о победе «Локомотива» в Кубке Открытия: «Темп был сумасшедший. Лично у меня было очень много моментов, которые я не забил»

Максим Березкин высказался о победе «Локомотива» в матче Кубка Открытия.

Ярославский клуб обыграл «Трактор » (2:1 Б) в первой игре нового Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Темп был сумасшедший. Лично у меня было очень много моментов, которые я не забил. И в овертайме был момент. Хорошо, что мы выиграли, забрали два очка и Кубок Открытия . Сезон будет длинный, удачи командам.

Не скажу, что в третьем периоде мы откатились назад. Было два удаления. Все равно какие‑то моменты были опасные. Нам нужно будет добавлять в этом компоненте, чтобы третий период играть так же активно, как первый и второй», – сказал нападающий «Локомотива ».