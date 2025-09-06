Березкин о победе «Локомотива» в Кубке Открытия: «Темп был сумасшедший. Лично у меня было очень много моментов, которые я не забил»
Максим Березкин высказался о победе «Локомотива» в матче Кубка Открытия.
Ярославский клуб обыграл «Трактор» (2:1 Б) в первой игре нового Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Темп был сумасшедший. Лично у меня было очень много моментов, которые я не забил. И в овертайме был момент. Хорошо, что мы выиграли, забрали два очка и Кубок Открытия. Сезон будет длинный, удачи командам.
Не скажу, что в третьем периоде мы откатились назад. Было два удаления. Все равно какие‑то моменты были опасные. Нам нужно будет добавлять в этом компоненте, чтобы третий период играть так же активно, как первый и второй», – сказал нападающий «Локомотива».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
