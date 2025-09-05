Фастовский о КХЛ: «Уровень растет. Появление крепкого «Шанхая» доказывает, что лига движется в правильном направлении»
Кирилл Фастовский выразил мнение, что уровень КХЛ растет.
– В последние годы уровень КХЛ падает или растет?
– Много скептических мнений по этому поводу, но я не их сторонник. Не считаю, что уровень КХЛ падает. Более того, я считаю, что уровень растет.
А появление еще одного крепкого клуба, каким я считаю «Шанхай Дрэгонс», доказывает, что лига развивается и делает это поступательно и в правильном направлении, – сказал бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Бизнес Online»
