Фастовский о КХЛ: «Уровень растет. Появление крепкого «Шанхая» доказывает, что лига движется в правильном направлении»

Кирилл Фастовский выразил мнение, что уровень КХЛ растет.

– В последние годы уровень КХЛ падает или растет?

– Много скептических мнений по этому поводу, но я не их сторонник. Не считаю, что уровень КХЛ падает. Более того, я считаю, что уровень растет.

А появление еще одного крепкого клуба, каким я считаю «Шанхай Дрэгонс », доказывает, что лига развивается и делает это поступательно и в правильном направлении, – сказал бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский .