«Торпедо» отправило Артамонова в ВХЛ. У 19-летнего форварда 22+19 за 63 игры в прошлом сезоне КХЛ
«Торпедо» отправило Никиту Артамонова в ВХЛ.
На сайте КХЛ указано, что 19-летний нападающий находится в фарм-клубе нижегородцев – «Торпедо-Горький».
Ранее главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков перевел Артамонова в четвертое звено по ходу предсезонных матчей.
В прошлом сезоне форвард провел 63 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 39 (22+17) очков при полезности «плюс 5».
Тренер «Торпедо» Исаков об Артамонове: «Ждем, что Никита вернется к прежнему тонусу. У молодых игроков периодически бывают нестабильные времена»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
