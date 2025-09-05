«Торпедо» отправило Артамонова в ВХЛ. У 19-летнего форварда 22+19 за 63 игры в прошлом сезоне КХЛ

«Торпедо» отправило Никиту Артамонова в ВХЛ.

На сайте КХЛ указано, что 19-летний нападающий находится в фарм-клубе нижегородцев – «Торпедо-Горький ».

Ранее главный тренер «Торпедо » Алексей Исаков перевел Артамонова в четвертое звено по ходу предсезонных матчей.

В прошлом сезоне форвард провел 63 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 39 (22+17) очков при полезности «плюс 5».

Тренер «Торпедо» Исаков об Артамонове: «Ждем, что Никита вернется к прежнему тонусу. У молодых игроков периодически бывают нестабильные времена»