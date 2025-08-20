Сошников о 10 167 зрителей на игре «Сибири» с клубом ВХЛ: «Иностранцы удивились. Я рассчитывал на такую атмосферу, это сыграло роль при выборе команды»
– Вы дебютировали за «Сибирь» в матче с «Соколом» почти при аншлаге. 10 000 зрителей летом на товарищеском матче – когда-нибудь такое раньше видели?
– Я знал, что в Новосибирске любят хоккей. Не сказать, что сильно удивился. Скорее, рассчитывал именно на такую атмосферу. Могу сказать, что это сыграло свою роль и при выборе команды.
– В Новосибирске дежавю не испытали?
– Я – нет, но иностранцы, которые первый год в КХЛ и только приехали, удивились. Еще на гимне прочувствовали атмосферу. Не ждали, что на игру с командой ВХЛ летом придет столько народа.
– Новосибирск и Омск часто сравнивают с культовыми канадскими городами. Как в хоккейном плане, так и по части погоды. Насколько это уместно?
– Там просто немного другой масштаб. Здесь – 12 тысяч стадион, там – 20. У них свои традиции, у нас – свои. Тяжело сравнивать. Я еще не настолько успел ощутить, что Новосибирск – хоккейный город.
Думаю, все впереди. За «Авангард» я играл, но мы тогда базировались в Балашихе. В Подмосковье сложно прочувствовать сибирский дух.
– Вы сказали, что выбрали клуб в том числе из-за хоккейной атмосферы в Новосибирске. Но есть и другая сторона медали – чрезмерный ажиотаж, давление. Это вас не смущает?
– Нисколько. Я играл в Уфе и Челябинске. Там тоже любят хоккей, просто стадионы поменьше. Были бы арены на 15 тысяч – ходили бы 15 тысяч, – сказал нападающий «Сибири» Никита Сошников.
