Мойсевич – 7-й в топе проспектов «Вегаса» по версии Daily Faceoff. Коннелли – 1-й, Линдбом – 2-й
Павел Мойсевич вошел в топ-10 лучших молодых игроков системы «Вегаса».
Daily Faceoff опубликовал рейтинг сильнейших проспектов клуба на сезон-2025/26.
Его возглавил нападающий Тревор Коннелли из фарм-клуба «Голден Найтс» в АХЛ. Белорусский голкипер системы СКА занял седьмое место.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Тревор Коннелли, 19 лет, форвард;
2. Карл Линдбом, 22 года, вратарь;
3. Матье Катафорд, 20 лет, форвард;
4. Матьяш Шаповалив, 21 год, форвард;
5. Лукас Кормье, 23 года, защитник;
6. Якоб Возняк, 18 лет, форвард;
7. Павел Мойсевич, 20 лет, вратарь;
8. Матео Ноберт, 18 лет, форвард;
9. Туомас Уронен, 20 лет, форвард;
10. Кэмерон Уайтхэд, 22 года, вратарь.
