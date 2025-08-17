Мойсевич – 7-й в топе проспектов «Вегаса» по версии Daily Faceoff. Коннелли – 1-й, Линдбом – 2-й

Павел Мойсевич вошел в топ-10 лучших молодых игроков системы «Вегаса».

Daily Faceoff опубликовал рейтинг сильнейших проспектов клуба на сезон-2025/26.

Его возглавил нападающий Тревор Коннелли из фарм-клуба «Голден Найтс» в АХЛ. Белорусский голкипер системы СКА занял седьмое место.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Тревор Коннелли , 19 лет, форвард;

2. Карл Линдбом , 22 года, вратарь;

3. Матье Катафорд , 20 лет, форвард;

4. Матьяш Шаповалив , 21 год, форвард;

5. Лукас Кормье , 23 года, защитник;

6. Якоб Возняк , 18 лет, форвард;

7. Павел Мойсевич , 20 лет, вратарь;

8. Матео Ноберт, 18 лет, форвард;

9. Туомас Уронен , 20 лет, форвард;

10. Кэмерон Уайтхэд, 22 года, вратарь.

