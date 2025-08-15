Грицюк о подготовке к отъезду в НХЛ: «Английский чуть-чуть учу, практикуюсь. В «Авангарде» выучил какие-то термины, с Хартли всегда общались на хоккейном сленге»

Арсений Грицюк рассказал о подготовке к отъезду в НХЛ в контексте изучения языка.

В мае 24-летний экс-форвард «Авангарда » и СКА подписал контракт новичка с «Нью-Джерси ».

– Успели уже перед отъездом подучить английский?

– Чуть-чуть учу, практикуюсь, созваниваюсь с иностранными ребятами. На днях с Борной Рендуличем общались. Я занимался целый год. Теперь готовлюсь туда ехать и надеюсь, что язык придет ко мне со временем.

– В «Авангарде» вы играли у главного тренера канадца Боба Хартли, поэтому наверняка должны знать североамериканский менталитет. Насколько в этом плане вам будет полегче общаться с тренерами и игроками «Нью-Джерси»?

– Да, думаю, будет полегче, потому что я уже слышал английскую речь Хартли, выучил для себя какие-то хоккейные термины. Потому что всегда с Бобом общались на хоккейном сленге. И тут есть определенный толчок для меня.

В плане же системы, как мне кажется, Боб играет в хоккей, совсем разный по сравнению с тем, как играет Шелдон Киф. Так что системы у обоих тренеров разные, – сказал Грицюк .