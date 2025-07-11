Зеттерберга не будет на матче звезд Дацюка – швед «боится ехать в Россию». Торнтон и Марло еще думают («Матч ТВ»)
The Magic Game пройдет 30 августа в Екатеринбурге на «УГМК-Арене».
Ранее сообщалось, что составы команд еще формируются, но участие подтвердили Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Сергей Федоров и Валерий Каменский.
«В первую очередь, приглашались партнеры Павла по «Детройту». Тот же Хенрик Зеттерберг, которого с Дацюком называли «евро‑близнецами».
Они на льду в самом деле были как братья. Но уговорить шведа не получается – он боится ехать в Россию, как и многие иностранцы.
Зато есть хороший шанс пригласить таких звезд, как Джо Торнтон и Патрик Марло – они еще не дали окончательный ответ и думают», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
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