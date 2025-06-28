«Анахайм» выбрал Маккуина под 10-м номером на драфте НХЛ. Форвард (195 см, 87 кг) пропустил большую часть сезона из-за проблем со спиной

«Анахайм» выбрал Роджера Маккуина под 10-м номером на драфте НХЛ.

18-летний центрфорвард (рост – 195 см, вес – 87 кг) пропустил большую часть сезона из-за проблем со спиной.

У него был выявлен спондилолиз – несращение дуги позвонка в межсуставной области. На преддрафтовых тестах обследование показало, что игрок уже практически полностью восстановился.

На его счету 20 (10+10) очков в 17 играх за «Брэндон» в Западной хоккейной лиге при 40 минутах штрафа. В 3 играх в плей-офф он забил 1 гол.

В сезоне-2023/24 Маккуин провел 53 игры в WHL и набрал 51 (21+30) очко. В 4 играх плей-офф добавил 5 (4+1) баллов.