«Нэшвилл» выбрал Брэди Мартина под 5-м номером на драфте НХЛ. Канадский форвард не приехал на церемонию из-за занятости на семейной ферме

«Нэшвилл» выбрал Брэди Мартина под 5-м номером на драфте НХЛ.

18-летний канадский форвард не прибыл на церемонию драфта из-за занятости на семейной ферме. Его имя объявил экс-защитник «Предаторс» Ши Уэбер.

В минувшем сезоне Мартин провел 57 матчей в юниорской лиге Онтарио за «Су Грейхаундс» и набрал 72 (33+39) очка при полезности «+25».

В 5 играх плей-офф добавил 4 (2+2) балла. Также Брэди стал победителем ЮЧМ-2025 в составе сборной Канады U18 – 11 (3+8) очков в 7 играх при лучшей на турнире полезности «+15».