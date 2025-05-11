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  • Роман Ротенберг: «Под флагом «Красной Машины Юниор» открываем школы в Турции, ОАЭ. Как хоккейная держава хотим, чтобы в этих странах был флаг России. Не Канады или США, а наш»
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Роман Ротенберг: «Под флагом «Красной Машины Юниор» открываем школы в Турции, ОАЭ. Как хоккейная держава хотим, чтобы в этих странах был флаг России. Не Канады или США, а наш»

Роман Ротенберг высказался о сотрудничестве Федерация хоккея России с Турцией.

– В прошлом году во время тура сборной в Туле вы подписали меморандум о сотрудничестве с Турцией. И Михаил Дегтярев вот недавно встречался с турецкими партнерами, сказал, что есть возможность того, что, возможно, появится клуб КХЛ в Турции. Какое идет сотрудничество, как вообще у федерации дела с федерациями других стран?

– Мы общаемся со всеми. В Турции как раз планируем юниорские соревнования. Нашим детишкам обязательно нужно играть с другими странами. Даже приглашаем канадские команды, команды из США. Мы в переговорном процессе, чтобы сыграть в Стамбуле, там замечательный дворец. Мы над этим работаем сейчас.

Мы со всеми федерациями в хорошем контакте. Из Турции представители постоянно прилетают к нам. Наши представители летают в Турцию. Есть замечательная инфраструктура. Мы под флагом «Красной Машины Юниор» открываем школы в Турции, в Дубае, в Абу-Даби.

Мы как хоккейная держава хотим в этих странах: Объединенные Арабские Эмираты, Турция, мы хотим, чтобы там был наш флаг, флаг России. Не Канады или США, а наш флаг.  Туда приезжают канадцы, американцы, но там уже наш флаг, – сказал главный тренер СКА и «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Наш хоккей» в YouTube
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