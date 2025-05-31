«Айлендерс» продлили контракты с Палмиери (2 года, кэпхит – 4,75 млн долларов) и Адамом Боквистом (1 год и 850 тысяч)
«Айлендерс» продлили контракты с Кайлом Палмиери и Адамом Боквистом.
Срок соглашения Палмиери рассчитан на 2 года, Боквиста – на год.
По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, зарплата Кайла составит 4,75 млн долларов в год, Адама – 850 тысяч долларов.
В сезоне-2024/25 на счету нападающего Кайла Палмиери 48 (24+24) очков в 82 матчах.
Защитник Адам Боквист перешел в «Айлендерс» из «Флориды» в январе. Всего он набрал 14 (4+10) баллов в 35 играх при полезности «-9».
Что теперь будет с Ротенбергом?6907 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости