«Айлендерс» продлили контракты с Палмиери (2 года, кэпхит – 4,75 млн долларов) и Адамом Боквистом (1 год и 850 тысяч)

«Айлендерс» продлили контракты с Кайлом Палмиери и Адамом Боквистом.

Срок соглашения Палмиери рассчитан на 2 года, Боквиста – на год.

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, зарплата Кайла составит 4,75 млн долларов в год, Адама – 850 тысяч долларов.

В сезоне-2024/25 на счету нападающего Кайла Палмиери 48 (24+24) очков в 82 матчах.

Защитник Адам Боквист перешел в «Айлендерс » из «Флориды» в январе. Всего он набрал 14 (4+10) баллов в 35 играх при полезности «-9».