Агентство Winners: «Договорились с «Автомобилистом» о поиске нового клуба для Владимира Кузнецова. Рассматриваются варианты обмена или денежной компенсации»

Нападающий Владимир Кузнецов может покинуть «Автомобилист».

Агентство Winners сообщило о поиске нового клуба для форварда.

Срок соглашения игрока с «Автомобилистом » рассчитан до 31 мая 2026 года. В регулярном чемпионате-2024/25 он провел 40 матчей и набрал 13 (6+7) очков при среднем игровом времени 12:08.

«Мы достигли договоренности с «Автомобилистом» о поиске нового клуба для нападающего Владимира Кузнецова .

На данный момент рассматриваются варианты обмена или денежной компенсации», – сообщили в Winners Hockey Agency.