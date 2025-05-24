Агентство Winners: «Договорились с «Автомобилистом» о поиске нового клуба для Владимира Кузнецова. Рассматриваются варианты обмена или денежной компенсации»
Нападающий Владимир Кузнецов может покинуть «Автомобилист».
Агентство Winners сообщило о поиске нового клуба для форварда.
Срок соглашения игрока с «Автомобилистом» рассчитан до 31 мая 2026 года. В регулярном чемпионате-2024/25 он провел 40 матчей и набрал 13 (6+7) очков при среднем игровом времени 12:08.
«Мы достигли договоренности с «Автомобилистом» о поиске нового клуба для нападающего Владимира Кузнецова.
На данный момент рассматриваются варианты обмена или денежной компенсации», – сообщили в Winners Hockey Agency.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Winners Hockey Agency
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