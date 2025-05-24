Дементьев о вылете Канады с ЧМ: «В матче с Данией команда вышла с большой уверенностью на лед. Сборная играла с апломбом, создавала массу моментов, которые не реализовала»
Канадская сборная вылетела с турнира на этапе четвертьфинала, проиграв Дании (1:2).
«Я бы не умалял заслуг и возможностей сборной Канады, потому что признанные мастера собрались в этом коллективе, но в матче с Данией команда вышла с большой уверенностью на лед, с большим апломбом играла. Канада создавала массу моментов, которые не реализовала.
Тут великолепно сыграл Фредерик Дичоу в воротах датской команды, Джордан Биннингтон тоже играл очень хорошо. Это был матч вратарей, потому что атаки были в обе стороны.
У канадцев, на мой взгляд, присутствовало ощущение, что в голове лидеров сидела мысль: «Сейчас кто-то забьет». Они считали, что кто-то из них обязательно реализует момент, но этого не происходило, то шайба сходила, то перекладина, то Дичоу.
Фредерик – шикарный вратарь, крупный, двигается, просто красавец. Надо больше хвалить Данию, нежели критиковать Канаду», – сказал бывший скаут клубов НХЛ, агент Алексей Дементьев.