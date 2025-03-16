  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Металлург» из Новокузнецка впервые в истории взял Кубок ВХЛ за победу в регулярке
Фото
10

«Металлург» из Новокузнецка впервые в истории взял Кубок ВХЛ за победу в регулярке

«Металлург» из Новокузнецка впервые в истории клуба завоевал Кубок ВХЛ.

Команда набрала 94 очка в 63 матчах и за одну игру до конца регулярного чемпионата обеспечила себе первое место в турнирной таблице.

«Металлург» опережает «Динамо» из Санкт-Петербурга на 3 очка и «Рубин» из Тюмени – на 4.

Плей-офф Olimpbet ВХЛ (Кубок Петрова) начнется 22 марта. Соперник клуба из Новокузнецка еще не определился.

Напомним, в этом году обладатель Кубка Петрова получит звание чемпиона России.

Изображение: t.me/vhl_src

«Металлург» из Новокузнецка может вернуться в КХЛ, заявил губернатор Кемеровской области. Решение о подаче заявки примет руководство клуба и генеральный спонсор

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ВХЛ
logoМеталлург Нк
logoВХЛ
logoКХЛ
Динамо Санкт-Петербург
logoРубин
logoКубок Петрова
фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Магнитогорск – самый хоккейный город России по версии Спортса’’, Челябинск – 2-й, Омск – 3-й, Петербург – 4-й
9413 марта, 10:04
ФХР запускает Кубок России для игроков не старше 16 лет. Академии СКА, «Ак Барса», «Динамо», «Авангарда», «Металлурга», «Спартака», ЦСКА и еще 14 клубов сыграют в следующем сезоне
1019 ноября 2024, 09:19
Сушинский о расширении КХЛ: «Я за. Не только АКМ, но и такие монстры как «Югра» и Новокузнецк пусть попробуют. Можно добавить «Динамо» Санкт-Петербург»
1529 октября 2024, 07:58
Главные новости
По 5 очков Шарова и Кизимова помогли «Автомобилисту» победить «Сочи». У южан серия из 9 поражений
218 минут назад
КХЛ. «Спартак» играет с «Северсталью», «Лада» – с «Нефтехимиком», «Автомобилист» победил «Сочи»
3119 минут назадLive
Кожевников об отстранении Каменева: «Фундаментальный игрок для ЦСКА, но на дистанции должны справиться. Владислав не один в заявке, и его фамилия не Овечкин»
333 минуты назад
40-летний Бернс провел 910 матчей в НХЛ без пропусков – 5-е место в истории. Серия началась в 2013 году
8сегодня, 13:28
Зарипов о рекорде Гретцки: «Знаю Сашку и его отношение к хоккею – рекорд будет побит в этом году. Вся страна в ожидании, я внимательно смотрю результат каждого его матча»
3сегодня, 12:57
Губерниев о допинге у Каменева: «Доктор просто безмозглый, бестолковый. Это катастрофа, преступная глупость – люди не понимают, что творят»
10сегодня, 12:46
Ковальчук о возможном хейте Овечкина в КХЛ: «Саша всегда говорил, что хочет поиграть в родной команде. За это никто не будет его осуждать»
6сегодня, 12:15
Кит Ткачак о Мэттьюсе: «Ему всего 27, еще минимум 15 лет карьеры впереди. Остон – невероятный снайпер, но законным 1-м центром его делает двусторонняя игра»
15сегодня, 12:03
Малкин набрал 1200 минут штрафа за карьеру – 5-е место в НХЛ среди россиян. Лидирует Назаров, Каспарайтис – 2-й, Ковалев – 3-й
12сегодня, 11:43
«Все понимают, что НХЛ – особая лига, там лучшие игроки мира. В мечтах любого парня сыграть там сезон, да хотя бы один матч». Бучельников о возможном переходе в НХЛ
10сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Каролины» Янковски забил 4 гола четырьмя первыми бросками после обмена из «Нэшвилла». Эта серия – рекорд с момента начала наблюдений в 1997-м
4сегодня, 13:13
Окулов об Омске: «Холодная зима здесь легче, чем в Питере – когда ветрено и влажно, сильнее промерзаешь. В Москве условия намного выше, но тут тоже есть куда пойти»
7сегодня, 12:31
18-летний Илья Протас забил 50 голов за 60 матчей в сезоне OHL. Младший брат Алексея задрафтован «Вашингтоном» в 2024-м
11сегодня, 11:26
Далин о 4:3 с «Вегасом»: «Сейчас «Баффало» выглядит как команда. Это шаг в правильном направлении, начало чего-то хорошего»
4сегодня, 10:20
Бардаков о серии СКА из 4 побед: «Знаем, что у нас теперь сзади стена. Вратарь дает уверенность нам, мы – ему, от этого такой результат»
1сегодня, 09:01
Равиль Якубов о Толчинском: «Есть шанс перевернуть сезон. У него вся карьера состоит из взлетов и пауз. Есть игроки, склонные к постоянной перезарядке»
4сегодня, 07:45
Хатсон сделал 50 передач в НХЛ за 68 игр – 4-й результат в истории среди защитников. Лэйн обогнал Макара и Куинна Хьюза
7сегодня, 06:58
Кайру с хет-триком, Янковски со 2-м дублем за «Каролину» в 4 играх после обмена, Шестеркин с 5-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ
1сегодня, 06:05
Бучневич набрал 0+2 с «Миннесотой», продлив безголевую серию до 6 матчей. У него 13+33 в 65 играх в сезоне
1сегодня, 05:50
Тарасов отразил 17 из 20 бросков в матче с «Рейнджерс». Поражение – 1-е в последних 4 играх
сегодня, 05:35