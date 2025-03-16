«Металлург» из Новокузнецка впервые в истории взял Кубок ВХЛ за победу в регулярке

«Металлург» из Новокузнецка впервые в истории клуба завоевал Кубок ВХЛ.

Команда набрала 94 очка в 63 матчах и за одну игру до конца регулярного чемпионата обеспечила себе первое место в турнирной таблице.

«Металлург » опережает «Динамо » из Санкт-Петербурга на 3 очка и «Рубин » из Тюмени – на 4.

Плей-офф Olimpbet ВХЛ (Кубок Петрова) начнется 22 марта. Соперник клуба из Новокузнецка еще не определился.

Напомним, в этом году обладатель Кубка Петрова получит звание чемпиона России.

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«Металлург» из Новокузнецка может вернуться в КХЛ, заявил губернатор Кемеровской области. Решение о подаче заявки примет руководство клуба и генеральный спонсор