«Металлург» из Новокузнецка впервые в истории взял Кубок ВХЛ за победу в регулярке
«Металлург» из Новокузнецка впервые в истории клуба завоевал Кубок ВХЛ.
Команда набрала 94 очка в 63 матчах и за одну игру до конца регулярного чемпионата обеспечила себе первое место в турнирной таблице.
«Металлург» опережает «Динамо» из Санкт-Петербурга на 3 очка и «Рубин» из Тюмени – на 4.
Плей-офф Olimpbet ВХЛ (Кубок Петрова) начнется 22 марта. Соперник клуба из Новокузнецка еще не определился.
Напомним, в этом году обладатель Кубка Петрова получит звание чемпиона России.
Изображение: t.me/vhl_src
«Металлург» из Новокузнецка может вернуться в КХЛ, заявил губернатор Кемеровской области. Решение о подаче заявки примет руководство клуба и генеральный спонсор
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ВХЛ
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