Малкин набрал 1200 минут штрафа за карьеру – 5-е место в НХЛ среди россиян. Лидирует Назаров, Каспарайтис – 2-й, Ковалев – 3-й

Евгений Малкин набрал 1200 штрафных минут в НХЛ и вошел в топ-5 среди россиян.

38-летний российский форвард добрался до этой отметки, получив малый и двойной малый штраф (итого 6 минут) в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом » и «Нью-Джерси» (7:3).

По штрафному времени Малкин занимает пятое место в истории лиги среди россиян. Первая строчка у Андрея Назарова (1409 минут за 571 игру).

Второе место занимает Дарюс Каспарайтис (1379 за 863 матча), замыкает тройку Алексей Ковалев (1304 за 1316 игр). Четвертая позиция у Алексея Житника (1268 за 1085 игр).

Малкин провел в регулярках НХЛ 1204 матча и набрал 1340 (511+829) очков.