Малкин против «Нью-Джерси»: 44-е очко в сезоне, «+3», 6 минут штрафа за 16:19

Евгений Малкин сделал голевую передачу в матче с «Нью-Джерси» (7:3).

Форвард «Питтсбурга » набрал 44-е (13+31) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 59 игр.

В игре с «Девилс» за 16:19 (3:03 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 57% выигранных вбрасываний (8 из 14), 6 минут штрафа, полезность – «плюс 3».