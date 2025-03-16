Малкин против «Нью-Джерси»: 44-е очко в сезоне, «+3», 6 минут штрафа за 16:19
Евгений Малкин сделал голевую передачу в матче с «Нью-Джерси» (7:3).
Форвард «Питтсбурга» набрал 44-е (13+31) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 59 игр.
В игре с «Девилс» за 16:19 (3:03 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 57% выигранных вбрасываний (8 из 14), 6 минут штрафа, полезность – «плюс 3».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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