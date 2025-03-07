Козырев о 3:0: «Северсталь» позволяла «Витязю» очень много. Самойлов оставил нас в игре»
Андрей Козырев оценил победу над «Витязем» (3:0).
«Весьма неоднозначный матч получился, хотя мы его и выиграли. На протяжении всей игры мы позволяли сопернику очень много. Дали им возможность атаковать.
Сегодняшняя победа – полностью заслуга нашего вратаря. Саша здорово сыграл, оставил нас в игре (Самойлов отразил все 35 бросков – Спортс”)», – сказал тренер «Северстали».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Северстали»
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