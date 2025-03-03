Моторыгин – вратарь недели в КХЛ. Кадейкин стал лучшим форвардом, Нестеров – защитником, Лукьянцев – новичком

Максим Моторыгин стал лучшим вратарем недели в Фонбет чемпионате КХЛ.

Голкипер «Динамо» одержал три победы в трех матчах. Он отразил 95,5% бросков при коэффициенте надежности 1,33.

Лучшим защитником назван Никита Нестеров . У игрока ЦСКА 5 (2+3) очков за 3 игры при полезности «плюс 1».

Александр Кадейкин признан лучшим нападающим недели, у форварда «Трактора» 5 (4+1) очков в 2 играх.

Новичком недели стал 20-летний Сергей Лукьянцев из «Спартака». Он провел 3 матча, набрал 2 (1+1) очка и провел 4 силовых приема за 11:11 в среднем на льду.