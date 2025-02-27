Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Алекс невероятно стабилен и надежен, среди всех его достижений преданность команде запомнится мне больше всего! Болельщики «Кэпиталс», нам крупно повезло!»

Владелец «Вашингтона» восхищен преданностью Александра Овечкина «Вашингтону».

39-летний капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Алекс невероятно стабилен и надежен – настоящее воплощение несокрушимости. Среди всех его исторических достижений именно его постоянство и преданность команде запомнятся мне больше всего!

Болельщики «Вашингтона », нам крупно повезло!» – написал владелец «Кэпиталс» Тед Леонсис .

Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ с 30+ шайбами за сезон в возрасте 39 лет или старше. Он присоединился к Хоу, Бьюсику и Селянне