Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Алекс невероятно стабилен и надежен, среди всех его достижений преданность команде запомнится мне больше всего! Болельщики «Кэпиталс», нам крупно повезло!»
Владелец «Вашингтона» восхищен преданностью Александра Овечкина «Вашингтону».
39-летний капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Алекс невероятно стабилен и надежен – настоящее воплощение несокрушимости. Среди всех его исторических достижений именно его постоянство и преданность команде запомнятся мне больше всего!
Болельщики «Вашингтона», нам крупно повезло!» – написал владелец «Кэпиталс» Тед Леонсис.
Овечкин – 4-й игрок в истории НХЛ с 30+ шайбами за сезон в возрасте 39 лет или старше. Он присоединился к Хоу, Бьюсику и Селянне
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Теда Леонсиса
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