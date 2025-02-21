MVP Турнира четырех наций НХЛ определят представители ESPN, TNT, Sportsnet, TVA. Голосование завершится за 10 минут до конца основного времени финала США с Канадой

Стали известны условия определения самого ценного игрока Турнира четырех наций.

Сборная США сыграет с Канадой в финале Турнира четырех наций НХЛ. Игра состоится 21 февраля, начало – в 4:00 по московскому времени.

Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, MVP Турнира четырех наций НХЛ будет определен следующим образом: по три представителя телекомпаний-правообладателей турнира (ESPN, TNT, Sportsnet, TVA) получат право голоса.

Голоса будут подсчитаны по системе 5-3-1 (5 очков за первое место, 3 – за второе, 1 – за третье).

Голосование должно быть завершено за 10 минут до конца основного времени матча, с возможностью учитывать ситуацию на льду (например, автор победного гола), по тем же правилам, что и при выборе обладателя «Конн Смайт Трофи» (вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ – Спортс’‘).