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Бабаев про 4 поражения «Ак Барса» подряд: «Казань не является лидером российского хоккея и претендентом на Кубок. Уровень КХЛ падает, топ-клубы становятся хуже по игре»

Шуми Бабаев оценил игру «Ак Барса» в последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Считаю, что причина череды этих поражений больше в психологии. Думаю, что наступила какая-то расслабленность. Не успели собраться после перерыва.

И давайте говорить о том, что «Ак Барс» сейчас не является лидером российского хоккея, и он не является топ-претендентом на Кубок. Поэтому надо немного более трезво оценивать положение дел.

Мы видим, что чемпионат выровнялся и, к сожалению, выровнялся вниз. То есть это не говорит о том, что эти клубы, которые внизу, они становятся лучше. Мы наблюдаем по их играм, что они не становятся лучше.

Мы видим, что топ-клубы становятся хуже, уровень хоккея падает. Я настаиваю на том, что уровень хоккея в России падает. Причин много, сейчас вопрос не в этом, а в том, что все-таки надо оценивать реально. Казань не является топ-клубом.

Четыре поражения кряду не значат абсолютно ничего, это говорит о том, что у команды временный спад. Может, немного физика, потеря концентрации и, наверное, в большей степени нарушение игровой дисциплины.

О каком-то критическом состоянии, кризисе, вряд ли можно говорить. Это какой-то временный фактор, который в любой момент может прерваться и измениться на пять побед подряд.

Казань играет в более интересный хоккей, чем раньше. Если они будут так двигаться, это все равно будет прогресс. Они с «Металлургом» сейчас делят четвертое-пятое место, и если Омск поднажмет, то вполне возможно Казань может оказаться на шестом и оттуда стартовать в плей-офф.

Пока сейчас трудно говорить о том, что они закрепили за собой четвертую позицию, дающую преимущество домашней площадки», – сказал агент Шуми Бабаев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoШуми Бабаев
logoКХЛ
logoАк Барс
logoАвангард
logoМеталлург Мг
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