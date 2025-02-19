Бабаев про 4 поражения «Ак Барса» подряд: «Казань не является лидером российского хоккея и претендентом на Кубок. Уровень КХЛ падает, топ-клубы становятся хуже по игре»
«Считаю, что причина череды этих поражений больше в психологии. Думаю, что наступила какая-то расслабленность. Не успели собраться после перерыва.
И давайте говорить о том, что «Ак Барс» сейчас не является лидером российского хоккея, и он не является топ-претендентом на Кубок. Поэтому надо немного более трезво оценивать положение дел.
Мы видим, что чемпионат выровнялся и, к сожалению, выровнялся вниз. То есть это не говорит о том, что эти клубы, которые внизу, они становятся лучше. Мы наблюдаем по их играм, что они не становятся лучше.
Мы видим, что топ-клубы становятся хуже, уровень хоккея падает. Я настаиваю на том, что уровень хоккея в России падает. Причин много, сейчас вопрос не в этом, а в том, что все-таки надо оценивать реально. Казань не является топ-клубом.
Четыре поражения кряду не значат абсолютно ничего, это говорит о том, что у команды временный спад. Может, немного физика, потеря концентрации и, наверное, в большей степени нарушение игровой дисциплины.
О каком-то критическом состоянии, кризисе, вряд ли можно говорить. Это какой-то временный фактор, который в любой момент может прерваться и измениться на пять побед подряд.
Казань играет в более интересный хоккей, чем раньше. Если они будут так двигаться, это все равно будет прогресс. Они с «Металлургом» сейчас делят четвертое-пятое место, и если Омск поднажмет, то вполне возможно Казань может оказаться на шестом и оттуда стартовать в плей-офф.
Пока сейчас трудно говорить о том, что они закрепили за собой четвертую позицию, дающую преимущество домашней площадки», – сказал агент Шуми Бабаев.
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