54,5% игроков НХЛ против внутрисезонного турнира, как в НБА: «Мы играем за Кубок Стэнли – самый сложный трофей в мире»

54,5% игроков НХЛ проголосовали против внутрисезонного турнира, как в НБА.

The Athletic провел анонимный опрос 108 действующих хоккеистов лиги. Им задали вопрос: «Нравится ли вам идея появления внутрисезонного турнира в НХЛ по аналогии с НБА?»

В НБА подобный турнир проводят по ходу регулярного чемпионата с 2023 года. Каждый игрок победившей команды получает 500 тысяч долларов, а команде-чемпиону вручают кубок.

54,55% опрошенных ответили отрицательно, 45,45% высказались положительно. «Дополнительный доход – это хорошо», – сказал один из хоккеистов. «Думаю, это разнообразит обстановку. Парни бы втянулись», – заявил другой игрок.

«Это должно быть что-то вроде Турнира четырех наций, только в большем масштабе», – сказал хоккеист, ответивший отрицательно.

«Мы играем за самый сложный трофей в мире – Кубок Стэнли , а не за стяг межсезонного турнира под крышей арены», – сказал один из игроков.

48,8% игроков НХЛ назвали «Виннипег» худшим местом, куда их могут обменять. «Баффало» на 2-й позиции – 19,51% голосов (The Athletic)