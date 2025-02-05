«Филадельфия» проиграла 4-й матч подряд – «Юте» при 20:42 по броскам. Гюнтер забил за 1 секунду до конца овертайма

«Филадельфия» проиграла четвертый матч подряд в НХЛ.

Команда тренера Джона Тортореллы уступила «Юте» (2:3 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Победный гол за секунду до завершения овертайма забросил нападающий клуба из Солт-Лейк-Сити Дилан Гюнтер, набравший 3 (2+1) очка в матче.

«Юта» перебросала соперника со счетом 42:20. Голкипер «Филадельфии» Самуэль Эрссон отразил 39 бросков.

«Флайерс» ранее проиграли «Нью-Джерси» (0:5), «Айлендерс» (0:3) и «Колорадо» (0:2).

Команда находится на 15-м месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 53 очка в 55 матчах.