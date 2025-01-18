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Кравчук о 874-м голе Овечкина: «Александр доказал, что дух сильнее материи. Если профессионал так заряжен в 39 лет, ему по силам побить любой рекорд»

Игорь Кравчук назвал 874-й гол Александра Овечкина торжеством духа над материей.

– Что в эти дни в центре внимания хоккейной Северной Америки?

– Продолжается раскрутка снайперской гонки Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. Такие вещи в хоккейной Северной Америке делают на ура, это большой позитив, и это лучшая реклама лиги. Отличный пример для нашего хоккея, где, например, гонка Вадима Шипачева за бомбардирским рекордом Сергея Мозякина не всегда была в центре внимания. 

А в НХЛ в процесс включился даже комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, активно комментирующий результаты Овечкина. Выступил и Гретцки, который сказал, что уже не сомневается в том, что его рекорд падет.

– Свой 874-й гол Овечкин забил накануне на арене в Оттаве, где совсем недавно проходил молодежный чемпионат мира...

– Я был в Оттаве на том турнире, интересное совпадение. В Новом году столица Канады не увидела молодежную сборную России, зато увидела очередную шайбу Овечкина.

Считаю, что в плане психологии это очень важный гол для Александра. 

– Почему?

– Во-первых, это был рекордный победный гол, да еще забитый в овертайме безголевой игры. Значимость таких шайб всегда максимальная.

Во-вторых, в таком возрасте очень непросто выходить из травм. Овечкин пропустил около пяти недель – и в первых матчах было видно, что ему приходится возвращать осеннюю суперформу. И гол, забитый на возврате, в ситуации «три на три», после отработки в оборону через всю площадку, на фоне усталости – высшей ценности. Только профессионал, учитывая все эти факторы, способен такой гол оценить.

Вспоминая классика, в этом эпизоде Овечкин доказал, что дух сильнее материи. Если профессионал так горит и так заряжен в 39-летнем возрасте, то ему по силам побить любой рекорд, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Овечкин невероятен: забил из контратаки как в лучшие годы! До Гретцки – 20 шайб

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoУэйн Гретцки
logoСергей Мозякин
Игорь Кравчук
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoОттава
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logoАлександр Овечкин
рекорды
logoВадим Шипачев
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