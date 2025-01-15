«Питтсбург» об ограблении дома Малкина: «Евгений просил уважать его частную жизнь, подробности не будут опубликованы. Расследование продолжается»

«Питтсбург» выступил с заявлением относительно ограбления дома Евгения Малкина.

У нападающего «Пингвинс» украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

«В минувшие выходные дом нападающего «Пингвинз» Малкина подвергся ограблению. Подробности ситуации не будут обнародованы, поскольку расследование продолжается. Мы сотрудничаем с местными властями и службой безопасности команды.

Малкин попросил уважать его частную жизнь, в течение этого времени мы больше не будем давать комментариев по этому вопросу», – приводит заявление «Питтсбурга » журналистка Дженнифер Боррассо.

Фетисов об ограблении дома Малкина: «В Америке небезопасно жить – даже в элитных районах. Это не та страна, в которую я приехал когда‑то»