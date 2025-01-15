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Малкин о 14-м месте «Питтсбурга»: «Если мы хотим попасть в плей-офф, нужно играть лучше во всех зонах. У нас великая история, мы видим таблицу, понимаем, что происходит»

Евгений Малкин прокомментировал поражение «Питтсбурга» от «Сиэтла».

Команда тренера Майка Салливана потерпела поражение со счетом 2:4 в игре регулярного чемпионата НХЛ. «Питтсбург» имеет в активе 44 очка в 46 матчах и находится на 14-м месте в таблице Восточной конференции.

«Мы видим таблицу. Я думаю, мы понимаем, что не попадаем в плей-офф. А половина сезона уже позади. Да, мы все понимаем.

В третьем периоде мы просто подарили им голы. Я не могу сказать, что мы играли плохо, но, знаете... мы играем, как будто у нас нет дисциплины.

Если мы хотим попасть в плей-офф, нам нужно играть намного лучше во всех зонах, в каждом моменте, в каждой детали. Все здесь давно выступают в НХЛ. Думаю, все понимают, что происходит. У нас отличная организация, у нас великая история.

И последние два года мы не попадали в плей-офф. Мне это не нравится. Это недостаточно хорошо. Я надеюсь, что сегодня, завтра мы посмотрим на себя в зеркало и начнем играть лучше», – сказал форвард «Питтсбурга». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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