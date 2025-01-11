Василий Подколзин: «Макдэвид говорил, что был недавно в торговом центре, и его не узнали. Он был в маске, кепке – полная конспирация. Иначе его раздерут»
Василий Подколзин высказался про популярность Коннора Макдэвида в Эдмонтоне.
– Вас узнают на улице в Эдмонтоне?
– В торговом центре бывает. На улице очень мало народу.
Но здесь абсолютно точно город живет только хоккеем. Если меня узнают, то я с радостью фотографируюсь с фанатами. Даже если я с семьей.
– Но Макдэвиду наверняка сложновато ходить по торговым центрам.
– Он туда практически не ездит.
Но вроде бы кому-то говорил, что там был недавно, и его не узнали, он был в маске, кепке – полная конспирация. Иначе его реально раздерут, – сказал нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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