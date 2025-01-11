Василий Подколзин: «Макдэвид говорил, что был недавно в торговом центре, и его не узнали. Он был в маске, кепке – полная конспирация. Иначе его раздерут»

Василий Подколзин высказался про популярность Коннора Макдэвида в Эдмонтоне.

– Вас узнают на улице в Эдмонтоне?

– В торговом центре бывает. На улице очень мало народу.

Но здесь абсолютно точно город живет только хоккеем. Если меня узнают, то я с радостью фотографируюсь с фанатами. Даже если я с семьей.

– Но Макдэвиду наверняка сложновато ходить по торговым центрам.

– Он туда практически не ездит.

Но вроде бы кому-то говорил, что там был недавно, и его не узнали, он был в маске, кепке – полная конспирация. Иначе его реально раздерут, – сказал нападающий «Эдмонтона » Василий Подколзин .