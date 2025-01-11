Василий Подколзин: «В Ванкувере много где можно погулять, а в Эдмонтоне такого нет. Холодно, было -25. Говорят, будет -35-40 в конце января. Пока не верится»
Василий Подколзин сравнил Эдмонтон и Ванкувер.
– Какие впечатления от Эдмонтона после Ванкувера?
– Он другой, но я не привередливый. Мне многого не надо. Переезд – больше трудностей для жены, так как в Ванкувере она уже обзавелась друзьями, была помощь с дочкой. Там много, где можно погулять, а в Эдмонтоне такого нет. Все упирается в погоду, да и людей поменьше. Есть один большой торговый центр, до него ехать 25 минут.
– Какая погода?
– Холодно. Было -25. Говорят, в конце января будет до -35- -40. Пока не верится в это. И очень снежная зима, скользко, снега много. Большое отличие от Ванкувера – без машины никуда не добраться. Там можно было пешком весь город обойти. Ванкувер – более европейский город, в Эдмонтоне другие расстояния, – сказал нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин.
Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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