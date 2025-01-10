Романов против «Вегаса»: 2 передачи, 2 хита, 2 потери и «+3» за 20:58. У защитника 0+9 в 30 играх в сезоне
Александр Романов сделал 2 передачи в матче с «Вегасом».
Защитник «Айлендерс» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (4:0).
В активе 25-летнего россиянина стало 9 (0+9) очков в 30 играх в текущем сезоне при полезности «+2» и среднем времени на льду 21:45.
Сегодня Романов (20:58, 0:45 – в меньшинстве, «+3») отметился 1 броском в створ, 2 силовыми приемами и 1 перехватом, а также допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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