102 тысячи плюшевых медведей выбросили на лед после гола «Херши»
102 тысячи плюшевых медведей выбросили на лед после гола в хоккейном матче.
Акция прошла в матче регулярного чемпионата АХЛ между «Херши» и «Провиденсом» (5:1).
Это ежегодная акция фарм-клуба «Вашингтона» – для этого необходим первый гол «Херши» в матче.
В первом периоде встречи шайбу забросил нападающий команды Майкл Сгарбосса.
В результате на льду оказалось 102 343 плюшевых игрушек – это новый рекорд. В прошлом году болельщики отправили на лед 74 599 игрушек.
Фото: x.com/TheAHL
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АХЛ
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