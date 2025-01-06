102 тысячи плюшевых медведей выбросили на лед после гола «Херши»

102 тысячи плюшевых медведей выбросили на лед после гола в хоккейном матче.

Акция прошла в матче регулярного чемпионата АХЛ между «Херши» и «Провиденсом » (5:1).

Это ежегодная акция фарм-клуба «Вашингтона» – для этого необходим первый гол «Херши » в матче.

В первом периоде встречи шайбу забросил нападающий команды Майкл Сгарбосса .

В результате на льду оказалось 102 343 плюшевых игрушек – это новый рекорд. В прошлом году болельщики отправили на лед 74 599 игрушек.

Фото: x.com/TheAHL