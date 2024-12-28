«Салават» прервал серию «Северстали» из 6 побед подряд. Команда Козлова вышла на 1-е место на Востоке, обойдя «Трактор»
«Салават» одержал 3-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Виктора Козлова обыграла «Северсталь» со счетом 2:0 в домашнем матче.
Таким образом, «Салават» набрал 54 очка в 38 матчах и поднялся на 1-е место в таблице Восточной конференции, опередив «Трактор», у которого 52 балла в 39 играх.
«Северсталь» проиграла впервые за 7 матчей. Команда тренера Андрея Козырева занимает 6-е место на Западе, набрав 48 очков в 39 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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