«Салават» прервал серию «Северстали» из 6 побед подряд. Команда Козлова вышла на 1-е место на Востоке, обойдя «Трактор»

«Салават» одержал 3-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Виктора Козлова обыграла «Северсталь» со счетом 2:0 в домашнем матче.

Таким образом, «Салават » набрал 54 очка в 38 матчах и поднялся на 1-е место в таблице Восточной конференции, опередив «Трактор », у которого 52 балла в 39 играх.

«Северсталь » проиграла впервые за 7 матчей. Команда тренера Андрея Козырева занимает 6-е место на Западе, набрав 48 очков в 39 матчах.