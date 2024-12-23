«Северсталь» продлит контракт с Аймурзиным до конца сезона-2025/26 (Metaratings)
«Северсталь» договорилась с Данилом Аймурзиным о новом контракте.
Об этом сообщает Metaratings. Клуб из Череповца подпишет с 22-летним форвардом новое соглашение до конца сезона-2025/26. Нынешний контракт Аймурзина рассчитан до 31 мая 2025 года.
Форвард проводит второй сезон в «Северстали», ранее он выступал за «Салават Юлаев».
В 36 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Аймурзина 31 (18+13) балл при показателе полезности «+1».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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