«Северсталь» продлит контракт с Аймурзиным до конца сезона-2025/26 (Metaratings)

«Северсталь» договорилась с Данилом Аймурзиным о новом контракте.

Об этом сообщает Metaratings. Клуб из Череповца подпишет с 22-летним форвардом новое соглашение до конца сезона-2025/26. Нынешний контракт Аймурзина рассчитан до 31 мая 2025 года.

Форвард проводит второй сезон в «Северстали », ранее он выступал за «Салават Юлаев».

В 36 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Аймурзина 31 (18+13) балл при показателе полезности «+1».