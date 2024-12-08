Пажо с 1+2, Улльмарк с 37 сэйвами против «Нэшвилла» и Мэттью Ткачак с дублем – звезды дня в НХЛ
Жан-Габриель Пажо, Линус Улльмарк и Мэттью Ткачак – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак с дублем в ворота «Сан-Хосе» (3:1). В последних 3 матчах на счету игрока 11 (5+6) очков.
Вторая звезда – вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк, отразивший 37 из 38 бросков в матче с «Нэшвиллом» (3:1).
Первая звезда – форвард «Айлендерс» Жан-Габриель Пажо с 3 (1+2) очками в матче с «Каролиной» (4:3).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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