Пажо с 1+2, Улльмарк с 37 сэйвами против «Нэшвилла» и Мэттью Ткачак с дублем – звезды дня в НХЛ

Жан-Габриель Пажо, Линус Улльмарк и Мэттью Ткачак – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак с дублем в ворота «Сан-Хосе» (3:1). В последних 3 матчах на счету игрока 11 (5+6) очков.

Вторая звезда – вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк , отразивший 37 из 38 бросков в матче с «Нэшвиллом» (3:1).

Первая звезда – форвард «Айлендерс » Жан-Габриель Пажо с 3 (1+2) очками в матче с «Каролиной» (4:3).