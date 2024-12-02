Веренски набрал очки в 8 играх подряд – рекорд «Коламбуса» для защитников. У него 16 баллов и «+14» на отрезке
Зак Веренски набрал очки в 8 играх подряд – рекорд «Коламбуса» для защитников.
Игрок «Блю Джекетс» сделал 2 результативные передачи в игре с «Чикаго» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Результативная серия 27-летнего американца достигла 8 матчей – у него 16 (5+11) баллов на отрезке при полезности «+14».
Это новый рекорд «Коламбуса» для защитников. Ранее лучшими были серии Ярослава Шпачека (2002/03, 7 игр), Брайана Берарда (2005/06, 7) и самого Веренски (2019/20, 7).
Всего в сезоне у Зака 26 (8+18) очков в 23 играх при полезности «+12». Среди защитников больше очков набрали только Кэйл Макар из «Колорадо» (32 в 25 играх) и Куинн Хьюз из «Ванкувера» (28 в 23).
Добавим, что клубный рекорд по продолжительности результативной серии среди всех игроков принадлежит форварду Райану Джохансену (13 игр, 2014/15).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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