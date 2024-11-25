Александр Кожевников: «Авангард» обязан занять место в топ-4 конференции. «Металлург» шатает психоэмоционально. Как только состояние Разина выровняется – результат вернется»
Александр Кожевников оценил перспективы «Авангарда» и «Металлурга» в этом сезоне.
Омский клуб идет на восьмом месте в Восточной конференции, магнитогорцы расположились на пятой строчке Востока.
«Про Омск все уже громко сказано и написано. Полоса невезения завершается, «Авангард» обязан уйти не со своего места и занять свое – в первой четверке конференции.
Как ни странно, намного меньше пишут про чемпиона – «Магнитку». Ее тоже шатает, но не столько с хоккейной точки зрения, сколько с психоэмоциональной.
Тут вопросы к тренеру Разину – как только его состояние выровняется, вернется результат», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Кожевников о «Салавате» в плей-офф: «Потолок – 1-й раунд. Многое решают защитники и третьи звенья, у Уфы явный некомплект. Легионеры соберут чемоданы и нацелятся на отпуска»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
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