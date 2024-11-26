«Коламбус» может обменять Иржичека, выбранного под 6-м номером на драфте. Защитник сыграл 53 матча в НХЛ с 2022 года

«Коламбус» может обменять Давида Иржичека.

«Блю Джекетс» выбрали хоккеиста под общим 6-м номером в первом раунде на драфте НХЛ-2022.

С того момента защитник провел 53 матча в НХЛ и набрал 11 (1+10) очков.

В нынешнем сезоне чешский игрок сыграл 6 матчей за «Коламбус » и отметился 1 (0+1) баллом за результативность. Сейчас хоккеист находится в АХЛ.

Сообщается, что генеральный менеджер клуба Дон Уодделл выслушивает предложения других клубов по поводу возможного обмена Давида Иржичека , однако официальных запрсов еще не поступало.