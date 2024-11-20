Анисин о «Локомотиве»: «Проповедуют хоккей Суперлиги 90-х – пассивный стиль, ожидание ошибок соперника. Смотреть тяжело, и хоккеистам играть непросто, это превращается в работу»
Михаил Анисин высказался о стиле игры «Локомотива» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Интересно, как вы относитесь к стилю «Локомотива»? Многим он не нравится.
– В последнее время в КХЛ все больше атакующих команд, которые не закрываются и не играют от обороны. Ярославцы проповедуют хоккей, который был в Суперлиге в 90-х и начале 2000-х.
Пассивный стиль, ожидание ошибок соперника. Смотреть за таким хоккеем тяжело, но и хоккеистам играть тоже непросто. Хоккей – это игра, а с таким стилем это превращается в работу. И хоккеисты устают, поэтому и поражения неизбежны.
Успехи в регулярке – это одно, посмотрим, что будет в плей-офф, – сказал обладатель Кубка Гагарина, тренер по развитию «СКА-Юниор» Михаил Анисин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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