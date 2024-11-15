«Ак Барс» вывел Петана из списка травмированных
Нападающий «Ак Барса» Ник Петан выведен из списка травмированных.
Канадец не играет с 16 октября.
В 14 матчах сезона Ник Петан набрал 15 (3+12) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба «Ак Барса»
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