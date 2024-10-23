Холл набрал 700-е очко в НХЛ. Он 2-й игрок с драфта-2010 с таким достижением

Тэйлор Холл набрал 700-е очко в НХЛ.

Нападающий «Чикаго » забил гол в матче против «Ванкувера» (3:6).

Теперь на счету Тэйлора Холла 700 (268+432) очков в 839 играх в НХЛ .

Он второй игрок с драфта-2010 (1-й номер, выбран «Эдмонтоном»), набравший 700 баллов в лиге.

Ранее этой отметки достиг Тайлер Сегин (792 очка).