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Холл набрал 700-е очко в НХЛ. Он 2-й игрок с драфта-2010 с таким достижением

Тэйлор Холл набрал 700-е очко в НХЛ.

Нападающий «Чикаго» забил гол в матче против «Ванкувера» (3:6).

Теперь на счету Тэйлора Холла 700 (268+432) очков в 839 играх в НХЛ.

Он второй игрок с драфта-2010 (1-й номер, выбран «Эдмонтоном»), набравший 700 баллов в лиге.

Ранее этой отметки достиг Тайлер Сегин (792 очка).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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