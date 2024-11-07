У Овечкина 15 голевых серий из 5+ игр в НХЛ. Больше лишь у Лемье (17) и Гретцки (16)
У Александра Овечкина 15 голевых серий из не менее чем 5 игр в чемпионатах НХЛ.
По этому показателю капитан «Вашингтона» занимает третье место в истории лиги.
Рекордсмен – Марио Лемье с 17 такими сериями, вторым идет Уэйн Гретцки (16).
Сегодня Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Нэшвиллом» (3:2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
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