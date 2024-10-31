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  • Гаврилов о Миске: «Моторыгин и Ярославлев сильнее, давал бы играть им, а про Миску забыл. Легионер должен быть уровня Фукале»
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Гаврилов о Миске: «Моторыгин и Ярославлев сильнее, давал бы играть им, а про Миску забыл. Легионер должен быть уровня Фукале»

Андрей Гаврилов критически оценил уровень игры Хантера Миски в «Динамо».

«Моторыгин – молодой парень, у него длинная карьера впереди, и он цепляется за любой шанс. Была у него одна неудачная игра в этом сезоне, но остальные матчи проводит хорошо, ниже своего уровня он не падает. У него уже три «сухаря».

Таких плохих матчей, как Миска, он не выдает. Ярославлев тоже сильнее Миски, хоть у него дебют в КХЛ состоялся в 30 лет. Я бы давал этим двум ребятам играть, а про Миску забыл.

Легионер должен быть сильнее российского вратаря. Если легионер, то такой, как Фукале. Если он ниже уровнем, зачем он нужен?» – сказал бывший голкипер клубов КХЛ Андрей Гаврилов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoТрактор
logoКХЛ
logoАндрей Гаврилов
logoДинамо Москва
logoЗак Фукале
logoЕвгений Ярославлев
logoХантер Миска
logoМаксим Моторыгин
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