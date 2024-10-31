Гаврилов о Миске: «Моторыгин и Ярославлев сильнее, давал бы играть им, а про Миску забыл. Легионер должен быть уровня Фукале»
Андрей Гаврилов критически оценил уровень игры Хантера Миски в «Динамо».
«Моторыгин – молодой парень, у него длинная карьера впереди, и он цепляется за любой шанс. Была у него одна неудачная игра в этом сезоне, но остальные матчи проводит хорошо, ниже своего уровня он не падает. У него уже три «сухаря».
Таких плохих матчей, как Миска, он не выдает. Ярославлев тоже сильнее Миски, хоть у него дебют в КХЛ состоялся в 30 лет. Я бы давал этим двум ребятам играть, а про Миску забыл.
Легионер должен быть сильнее российского вратаря. Если легионер, то такой, как Фукале. Если он ниже уровнем, зачем он нужен?» – сказал бывший голкипер клубов КХЛ Андрей Гаврилов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости